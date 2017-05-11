Второй раунд плей-офф - потолок Овечкина

Поражением от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) завершился 12-й сезон Александра Овечкина в "Вашингтоне". За годы выступления российского форварда столичная команда девять раз выходила в плей-офф (четырежды с первого места в конференции) и ни разу не преодолевала барьер второго круга. "Пингвины" из Пенсильвании в третий раз поставили подножку Александру Великому и компании, еще трижды "столичных" останавливали "Рейнджерс", по разу – "Филадельфия", "Монреаль" и "Тампа-Бэй". (Кирилл БУРДАКОВ)

Плей-офф "Вашингтона" после появления в команде Александра Овечкина

Сезон Место в конференции Плей-офф Соперники Очки Овечкниа 2005/06 14-е Не попали - - 2006/07 14-е Не попали - - 2007/08 3-е Первый раунд Филадельфия – 3-4 9 (4+5) 2008/09 2-е Второй раунд Рейнджерс – 4-3, Питтсбург – 3-4 21 (11+10) 2009/10 1-е Первый раунд Монреаль – 3-4 10 (5+5) 2010/11 1-е Второй раунд Рейнджерс – 4-1, Тампа-Бэй – 0-4 10 (5+5) 2011/12 7-е Второй раунд Бостон – 4-3, Рейнджерс – 3-4 9 (5+4) 2012/13 3-е Первый раунд Рейнджерс – 3-4 2 (1+1) 2013/14 9-е Не попали - - 2014/15 4-е Второй раунд Айлендерс – 4-3, Рейнджерс – 3-4 9 (5+4) 2015/16 1-е Второй раунд Филадельфия – 4-2, Питтсбург – 2-4 12 (5+7) 2016/17 1-е Второй раунд Торонто – 4-2, Питтсбург – 3-4 8 (5+3)

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"