Второй раунд плей-офф - потолок Овечкина

Поражением от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) завершился 12-й сезон Александра Овечкина в "Вашингтоне". За годы выступления российского форварда столичная команда девять раз выходила в плей-офф (четырежды с первого места в конференции) и ни разу не преодолевала барьер второго круга. "Пингвины" из Пенсильвании в третий раз поставили подножку Александру Великому и компании, еще трижды "столичных" останавливали "Рейнджерс", по разу – "Филадельфия", "Монреаль" и "Тампа-Бэй". (Кирилл БУРДАКОВ)
Плей-офф "Вашингтона" после появления в команде Александра Овечкина
|
Сезон
|
Место в конференции
|
Плей-офф
|
Соперники
|
Очки Овечкниа
|
2005/06
|
14-е
|
Не попали
|
-
|
-
|
2006/07
|
14-е
|
Не попали
|
-
|
-
|
2007/08
|
3-е
|
Первый раунд
|
Филадельфия – 3-4
|
9 (4+5)
|
2008/09
|
2-е
|
Второй раунд
|
Рейнджерс – 4-3, Питтсбург – 3-4
|
21 (11+10)
|
2009/10
|
1-е
|
Первый раунд
|
Монреаль – 3-4
|
10 (5+5)
|
2010/11
|
1-е
|
Второй раунд
|
Рейнджерс – 4-1, Тампа-Бэй – 0-4
|
10 (5+5)
|
2011/12
|
7-е
|
Второй раунд
|
Бостон – 4-3, Рейнджерс – 3-4
|
9 (5+4)
|
2012/13
|
3-е
|
Первый раунд
|
Рейнджерс – 3-4
|
2 (1+1)
|
2013/14
|
9-е
|
Не попали
|
-
|
-
|
2014/15
|
4-е
|
Второй раунд
|
Айлендерс – 4-3, Рейнджерс – 3-4
|
9 (5+4)
|
2015/16
|
1-е
|
Второй раунд
|
Филадельфия – 4-2, Питтсбург – 2-4
|
12 (5+7)
|
2016/17
|
1-е
|
Второй раунд
|
Торонто – 4-2, Питтсбург – 3-4
|
8 (5+3)