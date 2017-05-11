06:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Второй раунд плей-офф - потолок Овечкина

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Поражением от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) завершился 12-й сезон Александра Овечкина в "Вашингтоне". За годы выступления российского форварда столичная команда девять раз выходила в плей-офф (четырежды с первого места в конференции) и ни разу не преодолевала барьер второго круга. "Пингвины" из Пенсильвании в третий раз поставили подножку Александру Великому и компании, еще трижды "столичных" останавливали "Рейнджерс", по разу – "Филадельфия", "Монреаль" и "Тампа-Бэй". (Кирилл БУРДАКОВ)

Плей-офф "Вашингтона" после появления в команде Александра Овечкина

Сезон

Место в конференции

Плей-офф

Соперники

Очки Овечкниа

2005/06

14-е

Не попали

-

-

2006/07

14-е

Не попали

-

-

2007/08

3-е

Первый раунд

Филадельфия – 3-4

9 (4+5)

2008/09

2-е

Второй раунд

Рейнджерс – 4-3, Питтсбург – 3-4

21 (11+10)

2009/10

1-е

Первый раунд

Монреаль – 3-4

10 (5+5)

2010/11

1-е

Второй раунд

Рейнджерс – 4-1, Тампа-Бэй – 0-4

10 (5+5)

2011/12

7-е

Второй раунд

Бостон – 4-3, Рейнджерс – 3-4

9 (5+4)

2012/13

3-е

Первый раунд

Рейнджерс – 3-4

2 (1+1)

2013/14

9-е

Не попали

-

-

2014/15

4-е

Второй раунд

Айлендерс – 4-3, Рейнджерс – 3-4

9 (5+4)

2015/16

1-е

Второй раунд

Филадельфия – 4-2, Питтсбург – 2-4

12 (5+7)

2016/17

1-е

Второй раунд

Торонто – 4-2, Питтсбург – 3-4

8 (5+3)

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"

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