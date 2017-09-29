Второй номер драфта НХЛ-2017 подрался с Крейчи. Видео

Сегодня "Филадельфия" обыграла "Бостон" со счетом 5:1 в предсезонном матче. Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик, выступающий за "Флайерз", провел первую драку в НХЛ.

Соперником 18-летнего хоккеиста стал Давид Крейчи. Стычка произошла во втором периоде, оба игрока были удалены на 5 минут каждый.