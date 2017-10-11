Все результаты игрового дня НХЛ

В ночь на 11 октября в НХЛ состоялись семь матчей регулярного чемпионата лиги. "СЭ" приводит результаты встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Сент-Луис" - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гуннарссон - 2 (Шворц), 0:15 - 0:1. Зибанежад - 5 (бол., БУЧНЕВИЧ, Шаттенкирк), 2:22 - 1:1. Шенн - 2 (бол., Штястны), 13:30 - 1:2. Шворц - 2 (п.в., Соботка, Пьетранджело), 58:13 - 1:3.

Вратари: Лундквист (58:02 - 58:13, 58:32) - Хаттон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (11+6+16) - 23 (7+8+8).

Наши: Бучневич (19:20/2/-1) - Тарасенко (18:50/2/0), Барбашев (15:59/1/1)

11 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

"Каролина" - "Коламбус" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Милано - 3 (Бьоркстранд, Фолиньо), 50:01 - 0:1. Скиннер - 1, 58:35 - 1:1. Милано - 4, 64:29 - 1:2.

Вратари: Дарлинг (57:42 - 58:35) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 38 (10+10+11+7) - 27 (11+9+6+1).

Наши: - - Панарин (21:36/0/0)

11 октября. Роли. PNC Arena.

"Монреаль" - "Чикаго" - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Плеканец - 1, 1:15 - 1:0. Дебринкэт - 1 (Шарп), 17:53 - 1:1. Саад - 5 (Тэйвз, Паник), 18:12 - 1:2. АНИСИМОВ - 1 (бол., Дебринкэт, Фрэнсон), 30:44 - 1:3.

Вратари: Прайс (57:33) - Кроуфорд.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 42 (16+10+16) - 25 (7+12+6).

Наши: - - Анисимов (15:16/2/-1)

11 октября. Монреаль. Centre Bell.

"Нэшвилл" - "Филадельфия" - 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Голы: Смит - 1 (бол., Фиала, Экхольм), 4:17 - 1:0. Хартнелл - 2 (Оберг), 23:08 - 2:0. Бонино - 1 (Экхольм, Суббан), 25:11 - 3:0. Макдональд - 1 (Лотон, Лейер), 30:19 - 3:1. Патрик - 1 (Уис), 30:35 - 3:2. Филппула - 1 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 35:05 - 3:3. Конекны - 1 (Уил, Гостисбеер), 45:03 - 3:4. Филппула - 2 (бол., Жиру, Ворачек), 46:48 - 3:5. Форсберг - 2 (Джохансен, Жирар), 47:38 - 4:5. Хартнелл - 3 (бол., Форсберг, Суббан), 58:43 - 5:5. Форсберг - 3 (бол., Суббан, Фиала), 59:24 - 6:5.

Вратари: Ринне (57:40 - 58:43) - Эллиотт (59:37).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 31 (9+8+14) - 30 (9+15+6).

Наши: Емелин (19:30/1/-1) - Проворов (21:26/2/-1)

11 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Даллас" - "Детройт" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Клингберг - 2 (Спецца), 9:15 - 1:0. Сегин - 2 (бол., Клингберг, Бенн), 19:29 - 2:0. Абделькадер - 1 (бол., Зеттерберг, Грин), 23:50 - 2:1. Янмарк - 2 (РАДУЛОВ, Линделл), 28:05 - 3:1. Манта - 2 (Ларкин, Грин), 55:11 - 3:2. Ганзал - 1 (п.в., Янмарк), 59:58 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Мразек (57:02 - 59:58).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (11+16+6) - 25 (6+9+10).

Наши: Радулов (18:57/1/+1) - -.

11 октября. Даллас. American Airlines Center.

"Ванкувер" - "Оттава" - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Сиси - 1 (Террис, Смит), 4:08 - 0:1. Танев - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 7:03 - 1:1. Ванек - 1 (Стэчер, Х. Седин), 34:28 - 2:1. Дзингел - 1 (Райан, Пажо), 45:09 - 2:2.

Победный буллит: Стоун.

Вратари: Маркстрем - Андерсон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (8+8+10+2) - 42 (11+15+14+2).

Наши: Бурмистров (14:56/0/0) - -.

11 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

"Вегас" - "Аризона" – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы: Носек - 1 (Белльмар, Сбиса), 2:31 - 1:0. Энгелланд - 1 (Лейпсик), 4:18 - 2:0. Нил - 4 (Макнэбб, Перрон), 6:15 - 3:0. Нил - 5 (бол., Смит, Хаула), 10:42 - 4:0. Ридер - 2 (Яльмарссон), 12:37 - 4:1. Линдберг - 1 (Лейпсик), 37:22 - 5:1. Коннотон - 1 (Степан, Келлер), 54:14 - 5:2.

Вратари: Флери - Раанта (Доминге, 6:15).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (9+14+5) - 33 (7+8+18).

11 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.