"Бостон" в седьмом матче серии плей-офф НХЛ обыграл "Торонто" - 7:4. "Брюинз" последним вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с "Тампой".
Вторую путевку в финал Восточной конференции разыграют "Вашингтон" и "Питтсбург". Эти команды откроют второй раунд 27 апреля. Начало игры - 2.00 по московскому времени.
Все пары второго раунда плей-офф НХЛ
Восточная конференция
"Тампа-Бэй" - "Бостон"
"Вашингтон" - "Питтсбург"
Западная конференция
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Сан-Хосе Шаркс
- Виннипег Джетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Нэшвилл Предаторз
- Вегас Голден Найтс
Материалы других СМИ
Sn0w
Почему-то думаю Тампа, Вашингтон, Виннипег и Вегас. Будем посмотреть
07:06
vasil3nkoan
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf
07:04
fifa_guru
Хотелось бы с одной стороны чтоб ростовский был рад и Виннипег был в финале (да и команда очень интересная), но поставил изначальна в брэкете на Нэшвилл)) поэтому тут вопрос. Далее - Вегас, Вашингтон (не только Саню жалко)... ну и Бостон все же, хотя если Тампа покажет прям отличную игру (см. начало сезона) не сильно против буду.)
07:04
shurikfromkaragay
моя хотелка: Тампа - Вашингтон, Виннипег - Сан-Хосе. далее Вашингтон - Виннипег. Вашингтон! :-)
06:41
andregozin
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
06:31
PvsZ
Мой прогноз на 1/2: Тампа-Питтсбург, Нэшвилл-Сан-Хосе. Буду, конечно, болеть за Вшей, но не верю.
06:29
maxcds
Виннипег (уверенно), Вегас (надеюсь), Тампа (со скрипом), Вашингтон (по игре слабее, но Саня заслужил). а вообще финал Виннипег - Тампа/Бостон стал бы украшением сезона.
06:24
fifa_guru
Абсолютно все пары круты! даже не знаю как успевать все смотреть! в повторе уже не настолько интересно(
05:53