05:35 | Хоккей — НХЛ

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ

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"Бостон" в седьмом матче серии плей-офф НХЛ обыграл "Торонто" - 7:4. "Брюинз" последним вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с "Тампой".

Вторую путевку в финал Восточной конференции разыграют "Вашингтон" и "Питтсбург". Эти команды откроют второй раунд 27 апреля. Начало игры - 2.00 по московскому времени.

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Восточная конференция

"Тампа-Бэй" - "Бостон"

"Вашингтон" - "Питтсбург"

Западная конференция

"Нэшвилл" - "Виннипег"

"Вегас" - "Сан-Хосе"

 

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Sn0w

Почему-то думаю Тампа, Вашингтон, Виннипег и Вегас. Будем посмотреть

07:06

vasil3nkoan

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf

07:04

fifa_guru

Хотелось бы с одной стороны чтоб ростовский был рад и Виннипег был в финале (да и команда очень интересная), но поставил изначальна в брэкете на Нэшвилл)) поэтому тут вопрос. Далее - Вегас, Вашингтон (не только Саню жалко)... ну и Бостон все же, хотя если Тампа покажет прям отличную игру (см. начало сезона) не сильно против буду.)

07:04

shurikfromkaragay

моя хотелка: Тампа - Вашингтон, Виннипег - Сан-Хосе. далее Вашингтон - Виннипег. Вашингтон! :-)

06:41

andregozin

Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

06:31

PvsZ

Мой прогноз на 1/2: Тампа-Питтсбург, Нэшвилл-Сан-Хосе. Буду, конечно, болеть за Вшей, но не верю.

06:29

maxcds

Виннипег (уверенно), Вегас (надеюсь), Тампа (со скрипом), Вашингтон (по игре слабее, но Саня заслужил). а вообще финал Виннипег - Тампа/Бостон стал бы украшением сезона.

06:24

fifa_guru

Абсолютно все пары круты! даже не знаю как успевать все смотреть! в повторе уже не настолько интересно(

05:53

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