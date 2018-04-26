"Бостон" в седьмом матче серии плей-офф НХЛ обыграл "Торонто" - 7:4. "Брюинз" последним вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с "Тампой".

Вторую путевку в финал Восточной конференции разыграют "Вашингтон" и "Питтсбург". Эти команды откроют второй раунд 27 апреля. Начало игры - 2.00 по московскому времени.

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Восточная конференция

"Тампа-Бэй" - "Бостон"

"Вашингтон" - "Питтсбург"

Западная конференция

"Нэшвилл" - "Виннипег"

"Вегас" - "Сан-Хосе"