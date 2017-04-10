Все пары плей-офф НХЛ

В последний день регулярного чемпионата НХЛ стали известны все пары плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли в Восточной конференции продолжат "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" из Столичного дивизиона, а также "Монреаль", "Оттава", "Бостон" и "Торонто" из Атлантического.

В Западной конференции в плей-офф сыграют "Чикаго", "Миннесота", "Сент-Луис" и "Нэшвилл" из Центрального дивизиона, а также "Анахайм", "Эдмонтон", "Сан-Хосе" и "Калгари" из Тихоокеанского.

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Вашингтон" - "Торонто"

"Питтсбург" - "Коламбус"

"Монреаль" - "Рейнджерс"

"Оттава" - "Бостон"

1/2 финала

"Вашингтон"/"Торонто" - "Питтсбург"/"Коламбус"

"Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон"

Западная конференция

1/4 финала

"Чикаго" - "Нэшвилл"

"Миннесота" - "Сент-Луис"

"Анахайм" - "Калагри"

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе"

1/2 финала

"Чикаго"/"Нэшвилл" - "Миннесота"/"Сент-Луис"

"Анахайм/"Калгари" - "Эдмонтон"/"Сан-Хосе"