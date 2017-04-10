Все пары плей-офф НХЛ

В последний день регулярного чемпионата НХЛ стали известны все пары плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли в Восточной конференции продолжат "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" из Столичного дивизиона, а также "Монреаль", "Оттава", "Бостон" и "Торонто" из Атлантического.
В Западной конференции в плей-офф сыграют "Чикаго", "Миннесота", "Сент-Луис" и "Нэшвилл" из Центрального дивизиона, а также "Анахайм", "Эдмонтон", "Сан-Хосе" и "Калгари" из Тихоокеанского.
Плей-офф НХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
"Вашингтон" - "Торонто"
"Питтсбург" - "Коламбус"
"Монреаль" - "Рейнджерс"
"Оттава" - "Бостон"
1/2 финала
"Вашингтон"/"Торонто" - "Питтсбург"/"Коламбус"
"Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон"
Западная конференция
1/4 финала
"Чикаго" - "Нэшвилл"
"Миннесота" - "Сент-Луис"
"Анахайм" - "Калагри"
"Эдмонтон" - "Сан-Хосе"
1/2 финала
"Чикаго"/"Нэшвилл" - "Миннесота"/"Сент-Луис"
"Анахайм/"Калгари" - "Эдмонтон"/"Сан-Хосе"
Rabinovich
просто пц с регламентом ПО
08:17
Andrew Arshavin
Примерно такой маразм и случился на последнем чемпионате Европы по футболу из-за дурацкой сетки. И повезло португалам.
08:01
Dzhan1328
уухуухух просто ору с регламента и того барана который это придумал))) Это как проводить отбор на ЧМ по футболу и засунуть в одну группу 6 первых по рейтингу команд, а в другую 6 худших,но при этом из каждой группы выходят по 2 лучшие команды))
07:49
gibson
Конченный марзм. Просто нет слов. Среди этой четверки "Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон" будет участник финала конференции. А три лучшие команды ВСЕЙ лиги должны уничтожить друг друга в двух первых раундах...
06:57
MAPKJIAP
Надеюсь со следующего сезона поменяется регламент плова, ибо непонятно, почему лучшие три команды лиги разыгрывают путевку в финал конфы, а не в финал плэй-офф... Но Зато Рейнджеры красавцы, Ж... не рвали на немецкий крест и получили удобную сетку до финала конфы, красавцы...
06:37