06:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Все пары плей-офф НХЛ

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В последний день регулярного чемпионата НХЛ стали известны все пары плей-офф. Борьбу за Кубок Стэнли в Восточной конференции продолжат "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" из Столичного дивизиона, а также "Монреаль", "Оттава", "Бостон" и "Торонто" из Атлантического.

В Западной конференции в плей-офф сыграют "Чикаго", "Миннесота", "Сент-Луис" и "Нэшвилл" из Центрального дивизиона, а также "Анахайм", "Эдмонтон", "Сан-Хосе" и "Калгари" из Тихоокеанского. 

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Вашингтон" - "Торонто"

"Питтсбург" - "Коламбус" 

"Монреаль" - "Рейнджерс" 

"Оттава" - "Бостон"

1/2 финала

"Вашингтон"/"Торонто" - "Питтсбург"/"Коламбус"

"Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон"

Западная конференция

1/4 финала

"Чикаго" - "Нэшвилл" 

"Миннесота" - "Сент-Луис"

"Анахайм" - "Калагри"

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе"

1/2 финала

"Чикаго"/"Нэшвилл" - "Миннесота"/"Сент-Луис"

"Анахайм/"Калгари" - "Эдмонтон"/"Сан-Хосе"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Rabinovich

просто пц с регламентом ПО

08:17

Andrew Arshavin

Примерно такой маразм и случился на последнем чемпионате Европы по футболу из-за дурацкой сетки. И повезло португалам.

08:01

Dzhan1328

уухуухух просто ору с регламента и того барана который это придумал))) Это как проводить отбор на ЧМ по футболу и засунуть в одну группу 6 первых по рейтингу команд, а в другую 6 худших,но при этом из каждой группы выходят по 2 лучшие команды))

07:49

gibson

Конченный марзм. Просто нет слов. Среди этой четверки "Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон" будет участник финала конференции. А три лучшие команды ВСЕЙ лиги должны уничтожить друг друга в двух первых раундах...

06:57

MAPKJIAP

Надеюсь со следующего сезона поменяется регламент плова, ибо непонятно, почему лучшие три команды лиги разыгрывают путевку в финал конфы, а не в финал плэй-офф... Но Зато Рейнджеры красавцы, Ж... не рвали на немецкий крест и получили удобную сетку до финала конфы, красавцы...

06:37

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