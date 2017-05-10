Все датчане, выступающие в НХЛ, согласились сыграть на чемпионате мира-2018, если их клубы завершат сезон

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен сообщил, что все датские игроки из НХЛ согласились сыграть на домашнем чемпионате мира, если к тому времени их клубы завершат выступление.

Мировое первенство 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Отметим, что в текущем сезоне в НХЛ играли девять хоккеистов из Дании.

"Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году", - приводит ТАСС слова Бах Нильсена.

При этом он отказался говорить, будет ли возглавлять команду на следующем чемпионате мира нынешний главный тренер Янне Карлссон.

"Вопрос по нему нужно задавать не мне - мы не можем загадывать настолько далеко", - отметил он.