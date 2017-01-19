Врбата не забил в пустые ворота "Виннипега" из-за клюшки вратаря

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Аризоной" (6:3) форвард "Койотис" Радим Врбата не смог забить сопернику в пустой угол ворот. Россиянин Александр Бурмистров вывел одноклубника на удобную для броска позицию, однако хозяев смог выручить голкипер Ондржей Павелец. Чех успел подставить под бросок клюшку на линии ворот и шайба после удара Врбаты угодила в нее. Отметим, что для Павелеца эта игра стала первой в текущем сезоне.