Врбата не забил в пустые ворота "Виннипега" из-за клюшки вратаря

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Аризоной" (6:3) форвард "Койотис" Радим Врбата не смог забить сопернику в пустой угол ворот. Россиянин Александр Бурмистров вывел одноклубника на удобную для броска позицию, однако хозяев смог выручить голкипер Ондржей Павелец. Чех успел подставить под бросок клюшку на линии ворот и шайба после удара Врбаты угодила в нее. Отметим, что для Павелеца эта игра стала первой в текущем сезоне.
THAT. WAS. AMAZING.– NHL (@NHL) 19 января 2017 г.
Early save-of-the-year candidate. pic.twitter.com/jOlRmS7JGX