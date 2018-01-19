Вратарь "Торонто": "Нужно понять, кто вообще хочет играть за нашу команду"

Вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен после поражения от "Филадельфии" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что хоккеистам необходимо изменить свое отношение к делу. По словам голкипера, команда должна перегруппироваться.

– Нам необходимо перегруппироваться и понять, кто вообще хочет играть за нашу команду, – приводит Nhl.com/ru слова Андерсена. – Надо пересмотреть свое отношение к делу.