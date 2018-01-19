16:25 | Хоккей — НХЛ

Вратарь "Торонто": "Нужно понять, кто вообще хочет играть за нашу команду"

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Вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен после поражения от "Филадельфии" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что хоккеистам необходимо изменить свое отношение к делу. По словам голкипера, команда должна перегруппироваться.

– Нам необходимо перегруппироваться и понять, кто вообще хочет играть за нашу команду, – приводит Nhl.com/ru слова Андерсена. – Надо пересмотреть свое отношение к делу.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-games-roundup-january-18/c-295079376

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

Вот кому обидно, да. Кучеров-гейт-2 практически.

17:29