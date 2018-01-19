Вратарь "Торонто": "Нужно понять, кто вообще хочет играть за нашу команду"

Вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен после поражения от "Филадельфии" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что хоккеистам необходимо изменить свое отношение к делу. По словам голкипера, команда должна перегруппироваться.
– Нам необходимо перегруппироваться и понять, кто вообще хочет играть за нашу команду, – приводит Nhl.com/ru слова Андерсена. – Надо пересмотреть свое отношение к делу.
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https://www.nhl.com/ru/news/nhl-games-roundup-january-18/c-295079376
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