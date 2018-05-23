Вратарь сборной Латвии может стать игроком "Коламбуса"

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс может продолжить карьеру в "Коламбусе", сообщает The Athletic. Сейчас хоккеист находится в Лос-Анджелесе и в ближайшее время его агент приступит к переговорам с клубом.

Напомним, что Мерзликинс играет в чемпионате Швейцарии за "Лугано", контракт с которым рассчитан еще на один сезон. Однако агент пытается договориться с клубом о досрочном расторжении контракта.

Мерзликинс задрафтован "Блю Джэкетс" в 2014 году под общим 76-м номером. На чемпионате мира-2018 он провел 6 матчей, в которых в среднем пропускал по 1,5 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 94.