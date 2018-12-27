Вратарь "Оттавы" Андерсон получил сотрясение мозга

Голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон выбыл из строя из-за сотрясения мозга, сообщает официальный сайт клуба.

Это произошло в матче с "Нью-Джерси". 37-летний Андерсон отыграл в нем два периода, отразив 20 и 25 бросков, после чего был заменен на Майка Маккенну. В связи с повреждением основного вратаря "Оттава" вызвала из АХЛ Маркуса Хогберга, который играл за фарм-клуб команды "Белльвилль".

В текущем сезоне Андерсон сыграл в 31 матче, в которых одержал 14 побед. В среднем, он пропускал по 3,58 шайбы за матч, отразив 90,5% бросков.