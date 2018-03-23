Вратарь "Каролины" занес шайбу в свои ворота. Видео

Необычный гол был зафиксирован в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Аризоной" (6:5). Вратарь "Каролины" Кэм Уорд отправился за ворота в безопасной ситуации, чтобы выбросить шайбу из зоны. Однако потерял ее из виду. Оказалось, что она отскочила от бортика и зацепилась за конек голкипера. Он этого не заметил и вернулся в ворота, а шайба вместе с коньком пересекла их линию.

Судьи после совещания засчитали гол в пользу "Аризоны", но в результате "Каролина" одержала победу со счетом 6:5.