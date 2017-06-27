Вратарь "Каролины" Дарлинг выменял игровой номер у партнера по команде за ужин

Вратарь "Каролины" Скотт Дарлинг, выигравший в составе "Чикаго" Кубок Стэнли, предложил партнеру по новой команде, нападающему Дереку Райану обменять его игровой номер – 33 (Под ним голкипер выступал в составе "Блэкхокс". Прим. "СЭ").

В Твиттере "Харрикейнз" появилось сообщение о подписании Райаном нового контракта. На него Дарлинг отреагировал следующим образом: "Меняю три ужина, два выгула собаки и один вечер в роли няни для детей на этот номер". Дерек Райан начал "торговаться", попросив за номер оплатить два ужина, купить подарочную карту в магазин органической еды и пропускать от него не меньше двух голов на каждой тренировке.

В результате игроки сошлись на том, что Дарлинг оплатит Райану один ужин, подарочную карту и по три пропущенные шайбы на каждой тренировке "Каролины".

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