Вратарь "Далласа" Бишоп представил шлем на сезон-2017/18

Вратарь "Далласа" Бен Бишоп представил шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2017/18. Элемент экипировки 30-летнего американского голкипера украшен контурами штата Техас, а также символикой "Старз". Отметим, что в темноте шлем может светиться.

Напомним, в мае Бишоп подписал контракт с "Далласом", который рассчитан на 6 лет. По его условиям, его годовая зарплата составит 4,9 миллиона долларов.