09:46 | Хоккей — НХЛ

Вратарь "Далласа" Бишоп представил шлем на сезон-2017/18

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Вратарь "Далласа" Бен Бишоп представил шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2017/18. Элемент экипировки 30-летнего американского голкипера украшен контурами штата Техас, а также символикой "Старз". Отметим, что в темноте шлем может светиться.

Напомним, в мае Бишоп подписал контракт с "Далласом", который рассчитан на 6 лет. По его условиям, его годовая зарплата составит 4,9 миллиона долларов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Solid snake

скорей бы уже октябрь и нхл)

10:05

.BattleFish.

Бишоп душой в Тампе!)

09:51