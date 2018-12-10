Вратарь "Аризоны" Раанта выбыл до конца сезона

Голкипер "Аризоны" Антти Раанта пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил генменеджер клуба Джон Чайка.

"Хорошие новости заключаются в том, что лечение было успешным и в перспективе с его здоровьем всё будет в порядке. Восстановление займёт больше времени, чем ожидалось, но со здоровьем у него всё будет хорошо. Это главное. Нам удалось решить этот вопрос", - сказал Чайка в интервью официальному сайту НХЛ.

Из-за повреждения финский голкипер не смог принять участия в пяти последних матчах своей команды. В текущем сезоне 29-летний Раанта сыграл в 12 матчах, в которых отразил 90,6 нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 2,88 шайбы за игру.