Врана повторил празднование Кузнецова с самим собой. Видео

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Однако 22-летнему чеху пришлось праздновать заброшенную шайбу с самим собой, так как партнер на скамейке запасных не заметил его кулак.

Примечателен тот факт, что год назад, в декабре 2017 года, аналогично отпраздновал гол российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

Празднование дня. Кузнецов отметил шайбу "Вашингтона" сам с собой, когда его не заметил партнера //

Кузнецов о незамеченном праздновании гола: "Поржали с Коннолли на эту тему"