04:12 | Хоккей — НХЛ

Врана повторил празднование Кузнецова с самим собой. Видео

Обсудить
0

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Однако 22-летнему чеху пришлось праздновать заброшенную шайбу с самим собой, так как партнер на скамейке запасных не заметил его кулак.

Примечателен тот факт, что год назад, в декабре 2017 года, аналогично отпраздновал гол российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

Празднование дня. Кузнецов отметил шайбу "Вашингтона" сам с собой, когда его не заметил партнера //
Кузнецов о незамеченном праздновании гола: "Поржали с Коннолли на эту тему"

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...