Врана повторил празднование Кузнецова с самим собой. Видео

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Однако 22-летнему чеху пришлось праздновать заброшенную шайбу с самим собой, так как партнер на скамейке запасных не заметил его кулак.
Примечателен тот факт, что год назад, в декабре 2017 года, аналогично отпраздновал гол российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.
First it was @Kuzya92 and now it's @JVranaa... these guys just can't catch a break. 😂 pic.twitter.com/fvV3NA9wp0– NHL (@NHL) 20 октября 2018 г.
Празднование дня. Кузнецов отметил шайбу "Вашингтона" сам с собой, когда его не заметил партнера //
Кузнецов о незамеченном праздновании гола: "Поржали с Коннолли на эту тему"
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