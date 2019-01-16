Впервые за два месяца Кучеров не набрал очков в двух матчах подряд

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями в матче с "Далласом" (2:0).

Официальный сайт НХЛ отмечает, что 25-летний форвард впервые с 13 ноября не смог набрать очки в двух матчах подряд. В игре с "Далласом" игрок провел на льду 20 минут и 34 секунды, и за это время он четыре раза бросил в створ ворот соперника, нанес один силовой прием, один раз заблокировал выстрел соперника и заработал две минуты штрафа.

В текущем сезоне Кучеров набрал 75 (22+53) очков в 47 матчах, он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ на данный момент.