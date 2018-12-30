Впервые в сезоне "Питтсбург" выиграл пять матчей подряд, пропустив в них пять шайб

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" в очередной игре регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Этот успех стал пятым подряд для "пингвинов", причем, на этом отрезке они пропустили всего пять шайб.

В последних пяти матчах регулярного чемпионата "Питтсбургу" удалось, помимо победы над "блюзменами", с одинаковым счетом 2:1 переиграть "Вашингтон" и "Миннесоту", одолеть "Детройт" (5:2), а также, сохранить свои ворота в неприкосновенности в игре с "Каролиной" (3:0).

Благодаря победе над "Сент-Луисом", "Питтсбург" набрал 46 очков в 38 матчах. Команда занимает третье место в Столичном дивизионе.