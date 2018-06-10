Войнов сможет претендовать на рабочую визу в США со 2 июля

Как стало известно "СЭ", 2 июля заканчивается испытательный срок защитника Вячеслава Войнова, после чего он сможет претендовать на получение рабочей визы в США, необходимой для подписания контракта с одним из клубов НХЛ, где он собирается продолжить карьеру. Отсутствие возможности претендовать на рабочую визу не мешает ему получать туристическую. На данный момент Войнов с женой Мартой находится в Америке, которую посещал и в прошлом году.

Зачем Войнову возвращаться в "Лос-Анджелес"?

Напомним, в 2015 суд Калифорнии приговорил Войнова к 90-дневному заключению за домашнее насилие. После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен в тюрьму. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

Добавим, что НХЛ еще должна дать Войнову собственное разрешение выступать за клубы лиги. Однако вице-президент лиги Билл Дэйли отмечал, что в данном случае для Вячеслава важнее разрешить все проблемы с иммиграционным департаментом США. Пока не ясно, каким будет статус контракта Войнова с "Лос-Анджелесом". На момент отъезда он, по словам его агента, был "заморожен".

Войнов выступал в НХЛ за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2015 год. Вместе с "Кингз" он завоевал два Кубка Стэнли, после чего перешел в СКА. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 2017 году стал обаладателем Кубка Гагарина.

Пять клубов НХЛ заинтересованы в Войнове