Журналист TSN Даррен Дрегер выразил мнение, что защитник СКА Вячеслав Войнов может вернуться в НХЛ. Однако, по его словам, процесс по возвращению в североамериканскую лигу будет довольно сложным. Напомним, Войнов был дисквалифицирован НХЛ за нанесении побоев жене, после чего хоккеист уехал из США.

– Это определенно длительный процесс, – цитирует Дрегера TSN. – Все должно начаться с заявки на восстановление. Этого не произойдет до завершения сезона в КХЛ. – Поэтому это конец апреля – начало мая. Это совпадет с истечением контракта, последний год его соглашения. Затем все будет сложнее. "Лос-Анджелес", который владеет правами, может сделать не так много в этом процессе.

Ему нужно будет встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Бэттменом в рамках слушаний. Также по его возвращении может быть наложена дополнительная дисциплинарная дисквалификация. А что насчет иммиграционных вопросов? В общем многое нужно сделать перед его возвращением.