10:43 | Хоккей — НХЛ

Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ – повторение рекорда XXI века


Сегодня ночью Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов забросили 25-е шайбы в текущем чемпионате НХЛ и пополнили и без того внушительный список российских бомбардиров, добравшихся до этой отметки. По 25 голов забили восемь российских хоккеистов – это повторение лучшего результата в XXI веке. Рекорд, а заодно и повторение результата сезона-1992/93, может состояться, если Владислав Наместников отметится тремя голами в оставшихся пяти матчах "Рейнджерс" или Артем Анисимов пять раз огорчит соперников "Чикаго". (Кирилл БУРДАКОВ)

Сезоны, в которых больше шести россиян забивали по 25 голов

Сезон

Кол-во бомбардиров

Бомбардиры

1993/94

11

П.Буре-60, С.Федоров-56, Вяч.Козлов-34, Могильный-32, Макаров-30, Яшин-30, Каменский-28, Титов-27, Хмылев-27, Жамнов-26, Зелепукин-26

1992/93

9

Могильный-76, П.Буре-60, Семак-37, Борщевский-34, С.Федоров-34, Квартальнов-30, Давыдов-28, Коваленко-27, Жамнов-25

2006/07

8

Овечкин-46, Ковальчук-42, Семин-38, Фролов-35, Малкин-33, Вяч.Козлов-28, Дацюк-27, Вик.Козлов-25

2007/08

8

Овечкин-65, Ковальчук-52, Малкин-47, Ковалев-35, Дацюк-31, Жердев-26, Семин-26, Радулов-26

2008/09

8

Овечкин-56, Ковальчук-43, Малкин-35, Семин-34, Дацюк-32, Фролов-32, Ковалев-26, Вяч.Козлов-26

2017/18

8

Овечкин-45, Малкин-42, Кучеров-38, Тарасенко-31, Радулов-27, Панарин-26, Дадонов-25, Кузнецов-25

1995/96

7

Могильный-55, С.Федоров-39, Каменский-38, Вяч.Козлов-36, Селиванов-31, Коваленко-28, Титов-28

1998/99

7

Яшин-44, Березин-37, Вяч.Козлов-29, В.Буре-26, Федоров-26, Кривокрасов-25, Самсонов-25

2000/01

7

П.Буре-59, Ковалев-44, Могильный-43, Яшин-40, С.Федоров-32, Самсонов-29, В.Буре-27

2001/02

7

П.Буре-34, Ковалев-32, Яшин-32, С.Федоров-31, Ковальчук-29, Самсонов-29, Гончар-26
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