Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ – повторение рекорда XXI века

Сегодня ночью Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов забросили 25-е шайбы в текущем чемпионате НХЛ и пополнили и без того внушительный список российских бомбардиров, добравшихся до этой отметки. По 25 голов забили восемь российских хоккеистов – это повторение лучшего результата в XXI веке. Рекорд, а заодно и повторение результата сезона-1992/93, может состояться, если Владислав Наместников отметится тремя голами в оставшихся пяти матчах "Рейнджерс" или Артем Анисимов пять раз огорчит соперников "Чикаго". (Кирилл БУРДАКОВ)
Сезоны, в которых больше шести россиян забивали по 25 голов
|
Сезон
|
Кол-во бомбардиров
|
Бомбардиры
|
1993/94
|
11
|
П.Буре-60, С.Федоров-56, Вяч.Козлов-34, Могильный-32, Макаров-30, Яшин-30, Каменский-28, Титов-27, Хмылев-27, Жамнов-26, Зелепукин-26
|
1992/93
|
9
|
Могильный-76, П.Буре-60, Семак-37, Борщевский-34, С.Федоров-34, Квартальнов-30, Давыдов-28, Коваленко-27, Жамнов-25
|
2006/07
|
8
|
Овечкин-46, Ковальчук-42, Семин-38, Фролов-35, Малкин-33, Вяч.Козлов-28, Дацюк-27, Вик.Козлов-25
|
2007/08
|
8
|
Овечкин-65, Ковальчук-52, Малкин-47, Ковалев-35, Дацюк-31, Жердев-26, Семин-26, Радулов-26
|
2008/09
|
8
|
Овечкин-56, Ковальчук-43, Малкин-35, Семин-34, Дацюк-32, Фролов-32, Ковалев-26, Вяч.Козлов-26
|
2017/18
|
8
|
Овечкин-45, Малкин-42, Кучеров-38, Тарасенко-31, Радулов-27, Панарин-26, Дадонов-25, Кузнецов-25
|
1995/96
|
7
|
Могильный-55, С.Федоров-39, Каменский-38, Вяч.Козлов-36, Селиванов-31, Коваленко-28, Титов-28
|
1998/99
|
7
|
Яшин-44, Березин-37, Вяч.Козлов-29, В.Буре-26, Федоров-26, Кривокрасов-25, Самсонов-25
|
2000/01
|
7
|
П.Буре-59, Ковалев-44, Могильный-43, Яшин-40, С.Федоров-32, Самсонов-29, В.Буре-27
|
2001/02
|
7
|
П.Буре-34, Ковалев-32, Яшин-32, С.Федоров-31, Ковальчук-29, Самсонов-29, Гончар-26
- Чикаго Блэкхокс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Артем Анисимов
- Евгений Дадонов
- Владислав Наместников