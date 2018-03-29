Восемь россиян забили по 25 голов в НХЛ – повторение рекорда XXI века

Сегодня ночью Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов забросили 25-е шайбы в текущем чемпионате НХЛ и пополнили и без того внушительный список российских бомбардиров, добравшихся до этой отметки. По 25 голов забили восемь российских хоккеистов – это повторение лучшего результата в XXI веке. Рекорд, а заодно и повторение результата сезона-1992/93, может состояться, если Владислав Наместников отметится тремя голами в оставшихся пяти матчах "Рейнджерс" или Артем Анисимов пять раз огорчит соперников "Чикаго". (Кирилл БУРДАКОВ)

Сезоны, в которых больше шести россиян забивали по 25 голов