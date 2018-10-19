Воробьев пропустил матч против "Коламбуса" по решению тренера

Главный тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол заявил, что нападающий Михаил Воробьев пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (3:6) по решению тренерского штаба. Напомним, что в матче с "Флоридой" он провел на льду всего 8 минут. В этом сезоне он провел 6 игр в чемпионате и набрал 2 (1+1) очка.

– Он понимает, что мы пытаемся сделать и что от него ожидают, – цитирует Courier Post Online Хэкстола. – Если мы чувствуем, что нужно вывести игрока из состава, то поступим так. Это часть процесса обучения.