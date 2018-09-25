15:51 | Хоккей — НХЛ

Ворачек сравнил жуткого маскота "Флайерз" с собой. Они и правда похожи

Обсудить
0

Презентация нового маскота "Филадельфии" вызвала бурную реакцию в интернете.

 
Гритти - новый маскот &quot;Филадельфии&quot;."Оно пришло вас убить". Новый талисман клуба НХЛ – очень странный

На домашних матчах "Флайерз" команду будет поддерживать новый талисман - оранжевый монстр Гритти. 

Обладатель густой рыжей бороды нападающий "Флайерз" Якуб Ворачек отметил сходство талисмана с ним. "Ворачек сказал, что впервые увидя талисман, он подумал, что смотрит в зеркало", - написал журналист Тарин Хэтчер в Твиттере.

Пользователь AustonFratShoes также заметил сходство и два фото, подписав их мемом: "Помните Якуба Ворачека? Это он сейчас. Почувствовали себя старым?"

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...