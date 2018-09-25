Ворачек сравнил жуткого маскота "Флайерз" с собой. Они и правда похожи

Презентация нового маскота "Филадельфии" вызвала бурную реакцию в интернете.
На домашних матчах "Флайерз" команду будет поддерживать новый талисман - оранжевый монстр Гритти.
Обладатель густой рыжей бороды нападающий "Флайерз" Якуб Ворачек отметил сходство талисмана с ним. "Ворачек сказал, что впервые увидя талисман, он подумал, что смотрит в зеркало", - написал журналист Тарин Хэтчер в Твиттере.
Пользователь AustonFratShoes также заметил сходство и два фото, подписав их мемом: "Помните Якуба Ворачека? Это он сейчас. Почувствовали себя старым?"
Yup! pic.twitter.com/DUcXlCbgrV– Marc Farzetta (@MarcFarzetta) 24 сентября 2018 г.
Remember Jakub Voracek? This is him now. Feel old yet?#Flyers #Gritty pic.twitter.com/mOvjCbUV5V– Dequavis (@AustonFratShoes) 24 сентября 2018 г.
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