Ворачек сравнил жуткого маскота "Флайерз" с собой. Они и правда похожи

Презентация нового маскота "Филадельфии" вызвала бурную реакцию в интернете.

На домашних матчах "Флайерз" команду будет поддерживать новый талисман - оранжевый монстр Гритти.

Обладатель густой рыжей бороды нападающий "Флайерз" Якуб Ворачек отметил сходство талисмана с ним. "Ворачек сказал, что впервые увидя талисман, он подумал, что смотрит в зеркало", - написал журналист Тарин Хэтчер в Твиттере.

Пользователь AustonFratShoes также заметил сходство и два фото, подписав их мемом: "Помните Якуба Ворачека? Это он сейчас. Почувствовали себя старым?"