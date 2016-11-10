Владислав Третьяк: "Возвращение Ковальчука в НХЛ зависит от его желания"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что возвращение форварда СКА Ильи Ковальчука в НХЛ зависит от его желания. Ковальчук с 2001 по 2013 год выступал за"Атланту" и "Нью-Джерси". В 2013 году хоккеист подписал четырехлетний контракт со СКА. В составе санкт-петербургской команды форвард становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 году.

– У Ковальчука был провальный прошлый сезон, – при. У него все есть, он профессионал. Думаю, что все зависит от него, если он хочет играть в НХЛ, в сборной. Возможности у него есть, главное – желание.