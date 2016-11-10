01:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владислав Третьяк: "Возвращение Ковальчука в НХЛ зависит от его желания"

0
0
0

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что возвращение форварда СКА Ильи Ковальчука в НХЛ зависит от его желания. Ковальчук с 2001 по 2013 год выступал за"Атланту" и "Нью-Джерси". В 2013 году хоккеист подписал четырехлетний контракт со СКА. В составе санкт-петербургской команды форвард становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 году.

– У Ковальчука был провальный прошлый сезон, – при. У него все есть, он профессионал. Думаю, что все зависит от него, если он хочет играть в НХЛ, в сборной. Возможности у него есть, главное – желание.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3771946

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ