Владислав Третьяк: "Вхождение россиян в сотню лучших игроков НХЛ - признание отечественного хоккея"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что вхождение четырех россиян в список 100 лучших игроков в истории НХЛ является признанием отечественного хоккея. Из россиян в него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Федоров и Дацюк становились обладателями Кубка Стэнли, Буре и Овечкин в разное время становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

- Я радуюсь каждому игроку, который вошел в историю НХЛ. Это большое историческое событие, признание отечественного хоккея, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Если говорить о Дацюке, Буре и Федорове, то Дацюк - просто ювелир на льду, умнейший человек. Буре - это молниеносная скорость и чувство гола. Федоров - это профессор, умевший играть и в защите, и в нападении. И все они, в том числе и Овечкин - индивидуумы.