Владислав Третьяк: "Василевский может вытащить серию с "Вашингтоном"

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк отметил, что в финальной серии Восточной конференции НХЛ между "Тампой" и "Вашингтоном" (0-2) еще ничего не решено. По его мнению, "Лайтнинг" может помочь голкипер Андрей Василевский.

- Василевский может вытащить серию у "Вашингтона", - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Третьяка. - Он на все способен. 2-0 еще ничего не значит. Когда играют такие соперники, а у "Тампы" мощная команда, возможно все. Вон, "Кэпиталз" сами "Коламбусу" 0-2 проигрывали. И что в итоге? Думаю, Андрей может дать "Молниям" тот импульс, который им необходим. У него хороший характер. Он борется за каждую шайбу и в этом похож на меня.