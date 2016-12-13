Владислав Третьяк: "Спасибо владельцу "Вашингтона", который готов отпустить Овечкина на Олимпиаду"

Президент ФХР Владислав Третьяк во время открытой тренировки сборной России в преддверии Кубка Первого канала отметил, что надеется на понимание со стороны НХЛ по вопросу участия игроков на Олимпийских играх. Лига не хочет отпускать спортсменов, так как не собирается оплачивать страховку, проживание и перелеты.

– Если НХЛ откажется ехать в Корею, то не будет ли проблем с Овечкиным, Малкиным и другими, кто захочет поехать на Олимпиаду самостоятельно?

– Трудно предугадать, как отнесется к этому НХЛ. Большое спасибо владельцу "Вашингтона" Теду Леонсису, с пониманием относящегося к ситуации и готового отпустить Овечкина. А как решит НХЛ? Мы все равно на их позицию повлиять не можем.

– Две трети сборной России составляют игроки СКА и ЦСКА, это нормально?

– Главное, чтобы они были в сборной живы и здоровы. Нам нужна победа. Помните, что перед прошлым этапом Евротура вы сами говорили? Но ведь в итоге наша молодая команда выиграла. Жаль, что сейчас не будет Мозякина. Он заболел. Надеемся увидеть в его следующий раз.

– Что скажете про вратарей?

– Это успех. Здесь есть и работа ФХР, и деятельность тренеров в клубах. (Михаил ЗИСЛИС)