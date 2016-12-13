18:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владислав Третьяк: "Решение по участию НХЛ в Олимпиаде будет принято в конце января"

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Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что решение об участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в конце января. Он отметил, что все зависит от желания руководства лиги.

– Как вы съездили в Швейцарию на заседание конгресса ИИХФ?

– Наша встреча была посвящена разным вопросам, в том числе изменениям в правилах. Известный в прошлом вратарь Шон Бурк предложил, например, чтобы голкипер лишился права останавливать шайбу за воротами. Обсуждались и другие моменты, связанные с безопасностью игроков.

– Какая тема была главной на совете ИИХФ?

– Вопрос участия НХЛ в Олимпиаде в Корее. Всю информацию вы знаете, ничего нового пока не было. ИИХФ заверила, что найдет деньги на оплату страховок. И мы, и чехи, и американцы сказали, что средства изыщем. Но теперь все зависит от желания НХЛ. Вопрос денег уже не считается приоритетным. Недавно было заседание совета директоров НХЛ, и большинство владельцев клубов не высказало стремления ехать на Олимпиаду. Окончательное решение должно быть принято в конце января. Пока вопрос находится в подвешенном состоянии. (Михаил ЗИСЛИС)

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