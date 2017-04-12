Владислав Третьяк: "Присудил бы "Везину" Бобровскому"

Бывший вратарь сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский заслужил получить "Везина трофи". В регулярном чемпионате-2016/17 Бобровский провел 63 матча, из них 7 - на ноль, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,06 (127 пропущенных голов).

- Сергей вообще красавец, он один из лучших в лиге, - цитирует ТАСС Третьяка. - У него хорошая команда, но он, как я думаю, составляет 70 процентов "Коламбуса". Заслужил ли он" Везина трофи"? Я бы ему присудил этот приз.