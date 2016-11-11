Владислав Третьяк: "Полечу в Америку на церемонию введения в Зал славы НХЛ Макарова"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что завтра полетит в Канаду на торжества, посвященные введению в Зал славы легендарного советского хоккеиста Сергея Макарова.

– Скоро Сергея Макарова ведут в Зал славы. Вспомните, когда вас туда вводили.

– Я лично завтра туда улетаю, хочу его поздравить. Для меня было большой честью играть с Макаровым и с этой необыкновенной пятеркой. Макаров – это один из стержневых хоккеистов, очень умный, грамотный. У него большая скорость. Он понимает игру с полуслова, это непредсказуемый хоккеист, который поиграл и в нашей команде, и в НХЛ, поэтому я считаю, что он заслужил такой чести. А в общем, для советского и российского хоккея – это очень здорово, когда наши игроки попадают в Зал славы.

– Вас туда вводили в 1989 году?

– Да. Тогда все было немного по-другому. Все мы были в смокингах, все проходило в Большом театре, был гимн Советского Союза, тебе отливали медаль, о тебе создавали фильм. Сейчас все по-другому. Раньше это было более торжественно. Но дело не в этом, а в том, что наши уважаемые хоккеисты каждый год туда попадают. Поэтому хочу поздравить Макарова. Он этого заслужил. Дай бог ему здоровья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)