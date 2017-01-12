Владислав Третьяк: "Овечкин обладает ударной силой, пробивающей любую стену"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что игра на маленьких площадках помогла раскрыться в НХЛ нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину, преодолевшему рубеж в 1000 набранных очков. Всего в активе капитана "Кэпиталз" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Я видел его еще когда он играл за молодежку "Динамо". Его игра с той поры изменилась, поскольку площадка диктует свои условия: если до отъезда он был менее заметен, то там он больше раскрылся, потому что там площадка меньше и ему легче забивать голы, так как у него больше возможности атаковать ворота, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Маленькая площадка дает больше возможностей бросать по воротам. У нас площадка большая, а там скоротечная атака, у него есть своя точка, откуда он бросает, и вся команда на него играет.

Хотелось бы его поздравить: от себя лично, от федерации, от всех болельщиков. Это очень здорово, что у нас есть такой лидер мирового хоккея, который представляет российский хоккей на североамериканском континенте. Он радует и наших болельщиков, и болельщиков всего мира своими зажигательными голами: этот человек заряжен на гол, все его стремление - это ворота. Это ударная сила, пробивающая любую стену, у него есть талант плюс физическое состояние, и он стремится все время к успеху, что очень здорово.

Никогда еще не было, чтобы он отказался от поездки в сборную даже с травмами. Он всегда помнит, кто его научил играть в хоккей, кто ему дал такую возможность. Он любит свою страну и всегда ее защищает, приезжает в любой момент в сборную, как бы тяжело ему ни было. Даже на один матч он приезжал - большое спасибо ему за то, что он является настоящим патриотом своей страны.