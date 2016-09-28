Владислав Третьяк: "НХЛ всегда в последний момент соглашается отпустить игроков на Олимпиаду"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что НХЛ все-таки отпустит игроков на Олимпиаду-2018. На данный момент их участие в Играх остается под вопросом в первую очередь из-за проблемы страхования хоккеистов. ИИХФ необходимо найти порядка 10 миллионов долларов на страховки игроков.

- Они всегда так говорят, и перед Олимпиадой в Сочи это было, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Хотят получить больше привилегий для них, для жен хоккеистов, для руководителей клубов... Они всегда в последний момент соглашаются, а в остальное время выбивают то, что им нужно. На встрече, на которой мы были во время Кубка мира, мы почувствовали, что они готовы к диалогу. Главное дать им те условия, они привыкли к условиям, которые были в Сочи.

На той встрече они сказали, что мы должны решить по страховкам и транспорту, а потом выйти к ним с предложением. Я думаю, что многие хоккеисты, те же канадцы, захотят поехать. Я был на четырех Олимпиадах, 10 чемпионатах мира, но мне ни разу не говорят, что я выиграл Кубок Канады в 1981 году, хотя это был один из лучших турниров, был самым ценным игроком, но никто не вспоминает, потому что это коммерческий турнир. Олимпийские игры важнее. Не представляю зимние Олимпиады без хоккея.