Владислав Третьяк: "Не надо учить канадцев, я уже один раз это сделал"

Глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что пока нет ясности, отпустил ли НХЛ хоккеистов на Олимпиаду, но то, что он читает, звучит неутешительно. На данный момент глава НХЛ Гэри Бэттмэн и ИИХФ все еще не договорились об участие игроков заокеанской лиги в Олимпийских Играх 2018 года.

– Когда НХЛ определится с тем, отпускать игроков на Олимпиаду или нет?

– Сами ждем, – сказал Третьяк. – Честно вам скажу, никакой информации у меня сейчас нет. Пока то, что я читаю, звучит неутешительно. Единственное утешение: владелец "Вашингтона" сказал, что отпустит Кузнецова, Овечкина и Орлова.

– Он-то может и отпустит, а НХЛ может вето наложить.

– Давайте мы не будем им подсказывать, а то они нас подслушают и так сделают. Я уже один раз канадцев так научил. Подходит их президент федерации и говорит: "Вот, у нас юношеские и молодежные команды проигрывают". Я ответил, что у них вратари слабые. Они по пять-шесть шайб пропускают. А он взял и ввел лимит на вратарей. И это Канада, где 600 тысяч хоккеистов. Но они не дают иностранным вратарям играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)