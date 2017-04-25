Владислав Третьяк: "Научил Гретцки пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело"

Экс-игрок сборной СССР Владислав Третьяк в интервью "СЭ" рассказал о том, как встречал Уэйна Гретцки в 1984 году. Тогда канадский нападающий приехал в Москву на съемки фильма "Чемпионы". Сегодня президент ФХР празднует свое 65-летие.

– Гретцки рассказывал мне: "О нас с Третьяком в 1984 году решили снять документальный фильм, и вопрос о моей поездке в СССР решался на уровне глав государств. В Москве я впервые в жизни попробовал водку и с изумлением узнал, сколько ее можно выпить. Увидев, как держат удар могучие русские хоккеисты, я понял, что по сравнению с этим выиграть Кубок Канады 1981 года было для них пустячным делом". С нетерпением жду подробностей.

– Он приехал с еще 20 людьми снимать фильм "Чемпионы" – он есть в Youtube. Хороший, кстати, фильм. У нас было много экскурсий, ему очень понравилось и в Кремле, и в московском метро. Были съемки и на льду. И однажды Уэйн говорит: "А еще я хочу сделать съемку у тебя дома".

Он, когда ехал, заказывал, чтобы у него были каждый день шампанское и мороженое. А тут я ему ставлю условие: "Ну, у меня дома надо водки выпить. Еда будет как раз под водку". – "Нет, я водку не пью". – "Ну, тогда ко мне домой не приедешь". – "Нет-нет, буду пить!"

Я жил на улице Правды в восьмиэтажном доме. Когда он подъехал, и я его встретил во дворе, Гретцки спросил: "Весь этот дом – твой?" (хохочет) "Да нет, – говорю, – у меня здесь только трехкомнатная квартира". Мы его встретили хлеб-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста.

Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело – сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили... Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: "А мне?" Налил.

Но больше не дал. А то один знакомый тренер в Германии, где я проводил занятия хоккейной школы, тоже водку никогда не пил. Так он третью рюмку бросил себе за спину! Говорю ему: "Что ты сделал?" – "Читал, что гусары третью рюмку выбрасывали". А после четвертой рюмки на стул сесть уже не мог – жена ругалась. Сколько его потом встречал – водку больше никогда не пил. И мне не хотелось, чтобы у Гретцки осталась такая же память. И получилось нормально.

Полное интервью Владислава Третьяка