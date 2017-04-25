Владислав Третьяк: "Мой переезд в НХЛ не состоялся, потому что секретарь ЦК КПСС Суслов обманул "Монреаль"

Экс-игрок сборной СССР Владислав Третьяк в интервью "СЭ" рассказал о том, как не состоялся его возможный переезд в НХЛ. Голкипера хотел подписать "Монреаль". Сегодня президент ФХР празднует свое 65-летие.

– Недавно Уэйн Гретцки сказал, что мечтал бы в хоккее только об одном – сыграть за сборную Канады в Суперсерии-72. А есть ли у вас в игре мечты, которым так и не суждено осуществиться?

– Выиграть Кубок Стэнли. По эту сторону океана выиграл все. По ту – не судьба.

– Хотя вы очень хотели там оказаться. Читал ваши громкие слова: "В СССР меня удержали обманом".

– Эту историю лет пять-семь назад мне рассказал Серж Савар, участник Суперсерии-72, защитник, а потом генеральный менеджер "Монреаля". Когда уже после того, как я закончил карьеру в Союзе, "Канадиенс" хотели меня взять – я ими был задрафтован. Но секретарь ЦК КПСС Суслов ему сказал, что мой отец – генерал армии, Герой Советского Союза Третьяк, который категорически не хочет, чтобы сын ехал играть за океан. А Владислав, в свою очередь, не желает расстраивать папу.

При том что генерал Иван Третьяк не имел ко мне никакого отношения! Однако закрытость советского общества была такой, что проверить этот факт в "Монреале" не могли и приняли эти слова на веру. В Союзе же мне ни о чем не рассказывали, никуда не вызывали. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Владислава Третьяка