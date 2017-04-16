Владислав Третьяк: "Если Пайгин хочет играть в НХЛ – это его право"

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что организация не может насильно удерживать игроков. В понедельник "Эдмонтон" подписал двухлетний контракт с серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года Зиятом Пайгиным. 22-летний защитник в сезоне-2016/17 провел в КХЛ за казанский "Ак Барс" 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг 5 апреля заявил, что одна из задач федерации состоит в том, чтобы после решения НХЛ о неучастии в Олимпиаде 2018 года поспособствовать тому, чтобы игроки КХЛ, планировавшие уехать за океан, остались в России.

– В этой ситуации мы ничего не можем сделать, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Если человек, в данном случае Пайгин, сегодня и сейчас хочет играть в НХЛ, это его право, его выбор. С каким настроением человек будет играть на Олимпиаде, если его заставили остаться? Наша задача – создать для игрока все условия. И, поверьте, мы хорошие условия даем, но соглашаться или нет – каждый решает для себя сам.