Владислав Наместников: "Я должен работать изо всех сил, чтобы получить место в составе "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников заявил, что ему придется сильно постараться, чтобы быть основным игроком команды в следующем сезоне.

- Для каждого из нас все начинается заново, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Надо заслужить право выходить на лед. Я должен работать изо всех сил, чтобы получить место в составе. Переход в "Рейнджерс"? Для меня все было новым, потому что я приехал из относительно небольшой Тампы в Нью-Йорк. Там все было другим, но мне нравилось, и я наслаждался каждой секундой новой жизни. Теперь я с нетерпением жду нового сезона. КХЛ? Я хочу играть в НХЛ. Другие варианты я не рассматривал.

Ранее главным тренером команды из Нью-Йорка был назначен Дэвид Куин.