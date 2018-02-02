Владислав Наместников: "В МХЛ мне предложили пятилетний контракт. Я посчитал, что это слишком много"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" рассказал, что во время выступления в Молодежной хоккейной лиге он отказался от долгосрочного соглашения, после чего и принял решение уехать играть в Канаду.

– По стилю вы себя больше кем считаете – российским хоккеистом или североамериканским?

– Прошел обе школы. У меня есть по чуть-чуть из каждой, и обе мне помогли. Из российской – игра в пас. Но нравится мне и играть у бортов, и лезть на ворота. Это – североамериканское. В общем, микс.

Мне предложили подписать в МХЛ пятилетний контракт. Я посчитал, что это слишком много, заключил на год соглашение с "Химиком" в ВХЛ, а потом решил, что для дальнейшего роста играть в Канаде будет полезнее. И всей семьей решили, чтобы я поехал. С учетом того, что по-английски говорил легко, решение далось просто. (Игорь РАБИНЕР)

Как появилась первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Владислава Наместникова