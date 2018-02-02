Владислав Наместников: "То, что Кучеров превратился в звезду, для меня не стало сюрпризом"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" рассказал, что много раз играл против одноклубника Никиты Кучерова на молодежном уровне в России и не видит ничего удивительного в том, что сейчас его напарник – одна из звезд НХЛ. Также Наместников считает, что номер на драфте не так уж важен. "Тампа" взяла Наместникова в первом раунде драфта-2011. А во втором – Кучерова.

– Выходит, в вас генеральный менеджер тогда верил больше, чем в Никиту?

– В кого он больше верил – не знаю, но считаю, что номер на драфте не так уж важен. В каком бы раунде ты ни ушел, дальше все начинается с нуля. Ты должен много работать, добиваться места в первой команде.

– Для вас стало сюрпризом, в какую звезду он превратился?

– Нет, конечно. Мы же еще по детям играли: он за "Белые медведи", я за "Химик". Они там с Гусем (Никитой Гусевым. – Прим. И.Р.) чудеса творили. Они нас всегда обыгрывали: у них лучшая команда была, а мы всегда на дне. Тогда мы знакомы не были. Очень рад, что Никита добился таких успехов. Он всегда работает и после тренировок, так что никакой неожиданности для меня в этом нет.

– А вы тоже работаете? В частности, летом, о чем Купер говорил: "Когда я увидел, как Кучеров пашет, даже испугался"?

– Да – тоже пять раз в неделю зал и лед. Но у меня немного другая программа, чем у Никиты. А после тренировок, как и Кучеров, остаюсь на льду. Отрабатываю то, что считаю самым важным. Бросаю, на вбрасываниях работаю. (Игорь РАБИНЕР)

Как появилась первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Владислава Наместникова