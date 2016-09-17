Владислав Наместников: "Тампа" выйдет в плей-офф НХЛ, чтобы наконец-то взять Кубок Стэнли"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, у команды остался горький осадок от выступления в минувшем сезоне НХЛ. Форвард уверен, что в этом году "Лайтнинг" сумеют выйти в плей-офф лиги.

- "Тампу" в финале Востока остановил "Питтсбург", ставший обладателем Кубка Стэнли. У вас было чувство, что в сезоне-2015/16 команда должна брать трофей?

- Мы два года подряд были очень близки, конечно, обидно проигрывать. Остался горький осадок после поражения от "пингвинов" в финале конференции. Но все мысли уже о новом сезоне, команда остается той же самой, нужно только подписать контракты с Кучеровым и Нестеровым. Будем снова доказывать, будем выходить в плей-офф, чтобы взять наконец Кубок Стэнли, которого у команды не было больше десяти лет.

- Насколько вы обжились в Тампе? И насколько вообще хоккей популярен в штате Флорида?

- В Тампе очень хорошо, тепло, можно сказать, город уже стал мне как второй дом. У нас на каждом матче аншлаг, в этом плане проблема нет. Интерес к хоккею сильно вырос после 2004 года, когда команда выиграла Кубок Стэнли.