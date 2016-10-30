09:54 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владислав Наместников: "Тампа" хорошо стартовала, но еще рано думать о Кубке Стэнли"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников подчеркнул, что команда в этом сезоне нацелена на завоевание Кубка Стэнли. По словам форварда, "Лайтнинг" хорошо стартовали в сезоне, но еще очень рано задумываться о трофее.

- Хорошие впечатления от начала сезона, - приводит пресс-служба НХЛ слова Наместникова. - Наш состав практически не изменился, приятно играть, когда такое происходит. Мы хорошо стартовали.

Два года подряд "Тампа" была близка к Кубку Стэнли. Конечно это наша задача. И это цель каждого их игроков "Лайтнинг". Но я считаю, что сейчас не нужно об этом думать. Необходимо выходить на лед и спокойно проводить каждый матч.

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