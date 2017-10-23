Владислав Наместников: "Стараюсь соответствовать уровню Кучерова и Стэмкоса"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников подчеркнул, что пытается равняться на партнеров по звену Никиту Кучерова и Стивена Стэмкоса. В текущем сезоне на счету Наместникова 10 (3+7) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

- Мы регулярно забрасываем шайбы, надеюсь, это продолжится, - цитирует tampabay.com Наместникова. - Кучеров и Стэмкос - отличные игроки. Я стараюсь им соответствовать. Пытаюсь забивать, отдавать передачи. Мне важно стать более сильным игроком и работать над всеми аспектами игры.