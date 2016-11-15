Владислав Наместников: "С Кучеровым и Стэмкосом играть хорошо и приятно"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников заявил, что ему нравится играть в одном звене с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом. Он отметил, что в "Лайтнинг" дружный коллектив.

– С Кучеровым и Стэмкосом играть хорошо и приятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Наместникова. – Очень мастеровитые ребята. С Кучем мы уже действовали вместе еще со времен АХЛ. Мы вообще с ним начинали играть друг против друга еще по детям, но лично познакомились, когда нас задрафтовали в 2011. С тех пор близко общаемся, у нас вообще вся команда очень дружная.

Что касается доверия, то надо работать и доказывать свою состоятельность. Пока начало сезона, тренерский штаб ищет сочетания, смотрит, у кого с кем получается.