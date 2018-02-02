Владислав Наместников: "Русским в "Тампе" повезло с Айзерманом. Он знает, как они думают и играют"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" отметил, что российским игрокам клуба повезло, что пост генерального менеджера команды занимает Стив Айзерман. По словам хоккеиста, руководитель хорошо знает, как играют россияне благодаря своему опыту выступления с ними.

– Согласны с тем, что с Айзерманом вам, русским, в "Тампе" сильно повезло?

– Да, это для нас большой плюс: Стив играл с русскими, знает, как они думают и играют. Не побоялся взять многих на драфте. Сейчас в первой команде четверо – а ведь еще и есть хорошие ребята и в фарм-клубе, и в юниорских лигах, и в России. Надеюсь, когда-нибудь будет еще больше!

– А кто такой ваш дядя, осознавали? Был он для вас кумиром?

– Да. У меня дома висела картина с портретами всех игроков Русской Пятерки и с автографами каждого из них – Слава, конечно, подарил. Помню, мы уже уехали в Россию, а он играл в "Атланте". Мы с дедушкой всегда вставали ночью и смотрели его матчи. Созванивались, разговаривали. Это мне тоже помогало.

– На льду он вам что-нибудь показывал?

– Особо нет. Больше показывал "Детройт", "Джо Луис Арену", раздевалку. (Игорь РАБИНЕР)

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