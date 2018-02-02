Владислав Наместников: "Раньше Купер запрещал в раздевалке говорить по-русски, чтобы Нестеров выучил английский"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер команды Джон Купер действительно не запрещает российским игрокам команды говорить в раздевалке на своем языке. Однако отметил, что поначалу запрещал, чтобы экс-защитник "Молний" Никита Нестеров подтянул свой английский.

– Купер правду говорит, что не запрещает россиянам в раздевалке "Тампы" разговаривать по-русски?

– Сейчас – да. Но раньше запрещал. Потому что Никита Нестеров по-английски не говорил, и все хотели, чтобы мы с ним на английском общались, и он учился. А сейчас все русские по-английски говорят – и все нормально.

– Вам вообще по-русски в последнее время довелось наговориться вдоволь – вы же и на Кубке мира, и на чемпионате мира сыграли.

– Для меня это был первый опыт игры за национальную сборную, я там почти никого не знал. Познакомился со всеми. Просто находиться в окружении таких игроков – это вызывает огромные чувства. Первые дни в тренировочном лагере нервничал, а потом чуть-чуть пообщался с ними, увидел, какие они хорошие и простые. И успокоился. (Игорь РАБИНЕР)

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