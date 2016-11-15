Владислав Наместников: "Пока "Тампа" играет один матч хорошо, другой – плохо"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников отметил, что его команде пока не хватает стабильности в игре. Российский форвард отметил, что "Лайтнинг" много работает над действиями в большинстве.

– "Тампе" надо подняться на одну волну и удержаться на ней, – приводит официальный сайт НХЛ слова Наместникова. – Пока играем одну игру хорошо, вторую плохо. С такими перепадами, конечно, сложно, но мы работаем над этим. Беспокоит, что часто проваливаем первые периоды. Соперник регулярно забивает первым и нам приходится отыгрываться. А это в такой лиге, как НХЛ, делать тяжело.

Хорошо, что заработало в этом сезоне большинство. В прошлом году не получалось, но мы чуть изменили тактику и стали больше нацелены на ворота. Отрабатываем компонент во время тренировок, уделяем ему время и до, и после них. Радует, что это дает плоды.