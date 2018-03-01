Владислав Наместников: "Обмен меня не шокировал. В "Рейнджерс" нас ждет светлое будущее"

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (6:5 ОТ). Напомним, для форварда, который набрал 2 (1+1) очка, эта встреча стала дебютной в составе команде из Нью-Йорка после обмена из "Тампа-Бэй".

– Обмен – часть бизнеса. Обменять могут кого угодно, – цитирует Наместникова nydailynews.com. – Это меня не шокировала, однако меня обменяли впервые, поэтому ощутил довольно странное чувство.

Первый период был тяжелым, не чувствовал ног после долгого перелета. Однако по ходу встречу вклинился и начал получать удовольствие.

Конечно, перемены в клубе – это тяжело. Однако уверен, что нас здесь ждет светлое будущее. Клуб хочет построить молодую команду, и я счастлив стать частью этого процесса. Для меня это новые возможности. Я очень рад играть за такой клуб с такой большой историей.