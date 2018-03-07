Владислав Наместников – об обмене в "Рейнджерс": "До последнего был уверен, что ничего и не произошло. Но потом раздался звонок"

Новичок "Рейнджерс" нападающий Владислав Наместников рассказал, как узнал о своем обмене из "Тампа-Бэй". Напомним, что в обмен на россиянина "Молнии" заполучили защитника Райана Макдону и Джей Ти Миллера.

– Как идет процесс привыкания к новой обстановке?

– Нормально. Меня первый раз за карьеру обменяли, поэтому для меня все новое, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Наместникова. – Но через это многие проходят. Поэтому привыкаю потихоньку, знакомлюсь со всеми, запоминаю требования. По-английски я говорю, так что особо проблем нет. Все пока идет хорошо.

– Как ваш обмен смотрелся изнутри? Бывший партнер по "Тампе" Слэйтер Куккук уже рассказал, что вы разговаривали друг с другом, когда по телевизору объявили об обмене.

– Да. У нас в этот день была игра, я проснулся после дневного отдыха, включил телевизор. Там как раз конец дедлайна был. Сначала новостей никаких не было. Но в самом уже конце сказали про обмен "Рейнджерс" и "Тампы". Причем, не объявляли сначала, кто в нем. Мне никто не звонил, поэтому я до последнего был уверен, что ничего и не произошло. Но потом раздался звонок.

– Крепкие у вас нервы, раз чуть не проспали дедлайн. Какой была ваша реакция?

– Спокойной: обменяли и обменяли. Я рад быть в Нью-Йорке и рад возможности начать здесь с чистого листа. Думаю, раз "Рейнджерс" выменяли меня, значит, они хотят, чтобы я здесь остался. Я тоже этого хочу.

– С кем из нынешнего состава играли вместе, кого знали лично?

– Так получилось, что я вообще никого здесь не знал. И ни с кем не пересекался по ходу карьеры. Конечно, сразу познакомился с русскими ребятами. Против "Рейнджерс" лично мне всегда было тяжело играть. Грамотная команда, хороший состав. Сейчас в нем много молодых ребят и видно, что будущее здесь хорошее.