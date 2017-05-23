Владислав Наместников: "Не хочу говорить на тему слов Кучерова о "Тампе". Это дело Никиты"

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников в интервью "Известиям" отметил, что команда не смогла выйти в плей-офф НХЛ из-за череды травм. Форвард отказался комментировать слова Никиты Кучерова, который ранее раскритиковал своих партнеров по "Лайтнинг".

- Почему "Тампа" не вышла в плей-офф в минувшем сезоне?

- Тяжело сказать. Состав тот же, но было много травм – возможно, это сказалось. В результате мы отстали от зоны плей-офф всего на два очка.

- Ваш коллега Никита Кучеров довольно жестко раскритиковал команду...

- Не хочу говорить на эту тему. Это дело Никиты. Комментировать это будет некорректно.