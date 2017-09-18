Владислав Наместников: "Не буду всегда отдавать шайбу Кучерову или Стэмкосу"

Нападающий "Тампы-Бэй" Владислав Наместников отметил, что в предстоящем сезоне ему нужно больше показывать свою игру, а не искать передачами одноклубников Никиту Кучерова и Стивена Стэмкоса. Отметим, что во время предсезонки он играет с этими партнерами.

– Нужно читать игру соперника, – цитирует Tampa Bay Times Наместникова. – Если у меня будет возможность бросить, я использую это. Если получится обострить игру передачей – так и будет. Постараюсь не мудрить и не буду все время отдавать шайбу Кучерову или Стэмкосу. Мне нужно показать свою игру.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин набрал 27 (10+17) очков в 74 встречах.