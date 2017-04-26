Владислав Наместников: "Может быть, для выхода в плей-офф "Тампе" не хватило Стэмкоса"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Владислав Наместников заявил, что для выхода в плей-офф Кубка Стэнли его команде не хватило нападающего Стивена Стэмкоса, который пропустил большое количество матчей из-за травмы. Напомним, что по итогам "регулярки" клуб занял девятое место в турнирной таблице, и не пробился в плей-офф.

– Когда не попадаешь в плей-офф, сезон всегда считается неудачным, – цитирует ТАСС Наместникова. – У нас было много травм, но не думаю, что на это нужно ссылаться. Многие команды через это проходят. Не знаю, чего не хватило именно нам, может быть, и отсутствия Стэмкоса.

Акклиматизация прошла, с каждым днем будем играть лучше. Шведы всегда считались топовой командой, у них много сильных игроков, в том числе и из НХЛ. Но мы будем играть на победу.

Напомним, матч Швеция – Россия состоится завтра, 27 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.